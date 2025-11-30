На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный суд заочно рассмотрит дело россиянина, служившего в ГУР Украины

ТАСС: вступивший в ГУР Украины россиянин заочно предстанет перед судом
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Военный суд в заочном формате рассмотрит уголовное дело россиянина, который, по данным следствия, поступил на службу в Главное управление разведки Минобороны Украины и участвовал в террористической деятельности против граждан. Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

Из документов следует, что 29-летний обвиняемый в 2022 году добровольно подписал контракт с одним из спецподразделений украинского ГУР. Следствие утверждает, что он действовал в составе организованной группы и намеренно участвовал в противоправных и террористических действиях, направленных против российских граждан.

Россиянин предстанет перед Вторым Западным окружным военным судом заочно, вместе с другими фигурантами дела. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого Второй Западный окружной военный суд вынес приговор украинским пилотам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые планировали организовать в России теракты на объектах топливно-энергетического комплекса.

Ранее в России полковника ВСУ заочно осудили за атаки в Курской и Брянской областях.

