В зоне СВО применили новый грузовик «Гусар»

ВС РФ применили в зоне СВО испытали новую версию военного грузовика ГАЗ-66, получившую название «Гусар». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие-ремонтники инженерной бригады группировки «Север» непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют боевую технику в ходе проведения СВО», - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется обслуживанию и ремонту техники войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

До этого волонтер и публицист Сергей Богатырев объяснил, почему ВС РФ используют мотоциклы вместо бронетехники. По его словам, нет ничего удивительного в том, что Вооруженные силы РФ используют мотоциклы и легковые автомобили вместо бронетехники.

Недавно военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что рекордный прорыв ВС РФ в Запорожской области стал возможен благодаря дефициту в личном составе и технике у ВСУ.

Ранее российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины.