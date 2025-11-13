Эксперт объяснил, почему ВС РФ используют мотоциклы вместо бронетехники

Волонтер и публицист Сергей Богатырев в беседе Tsargrad.tv прокомментировал видео, опубликованное Telegram-каналом «Военкоры Русской Весны», на котором запечатлено масштабное продвижение российских бойцов в Красноармейск на легкой технике под прикрытием тумана. По его словам, нет ничего удивительного в том, что Вооруженные силы РФ используют мотоциклы и легковые автомобили вместо бронетехники.

«С того момента, как началась эпоха дронов, любой транспорт, вне зависимости от того, является ли он новым, модным, иностранным, отечественным и так далее, как правило, долго на фронте не живет. <...> Техника должна быть многочисленная и одновременно достаточно дешевая. Чем дешевле, тем лучше, потому что и дорогая, и дешевая живут примерно одинаково недолго», — объяснил Богатырев.

Условная «копейка» (ВАЗ-2101) — вполне практичный автомобиль для ведения боевых действий в современных условиях, добавил он.

Ролик с российскими бойцами, движущимися в сторону Красноармейска, был опубликован 11 ноября.

На кадрах видно, как большое количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешим порядком входят в населенный пункт со стороны Донецкого направления. При этом благоприятные погодные условия временно ограждают военных Вооруженных сил РФ от угрозы атак украинских дронов.

