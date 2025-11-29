На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подозреваемых в работе на армию России граждан ЮАР арестовали в аэропорту

В ЮАР арестовали четырех мужчин по подозрению в работе на ВС РФ
true
true
true
close
ALEXANDRE F FAGUNDES/Shutterstock/FOTODOM

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) четырех человек арестовали по подозрению в работе на армию России, передает Bloomberg со ссылкой на элитное полицейское подразделение «Ястребы».

Согласно статье, мужчин арестовали накануне в Международном аэропорту им. Оливера Тамбо поблизости от Йоханнесбурга. Задержанные собирались через Объединенные Арабские Эмираты попасть в Россию. Они предстанут перед судом 1 декабря, поскольку законы страны с 1998 года запрещают помогать иностранным ВС. Полицейские разыскивают еще двух человек.

Источник в «Ястребах» утверждает, что мужчин, по предварительной информации, завербовала женщина из ЮАР. Ее имя он не назвал.

Эти аресты произошли спустя неделю после того, как группа из примерно 20 молодых людей из ЮАР и Ботсваны была обманом вовлечена в борьбу на стороне России в конфликте на Украине. Это произошло после того, как к ним обратилась дочь бывшего главы ЮАР Дудузиле Зума-Самбула, отмечает Bloomberg.

До этого стало известно, что она ушла в отставку с поста члена Национальной ассамблеи республики после обвинений в вербовке 17 сограждан для участия в конфликте на Украине на стороне РФ.

Ранее в ЮАР журналистку задержали по прилете из России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами