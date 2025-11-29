В ЮАР арестовали четырех мужчин по подозрению в работе на ВС РФ

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) четырех человек арестовали по подозрению в работе на армию России, передает Bloomberg со ссылкой на элитное полицейское подразделение «Ястребы».

Согласно статье, мужчин арестовали накануне в Международном аэропорту им. Оливера Тамбо поблизости от Йоханнесбурга. Задержанные собирались через Объединенные Арабские Эмираты попасть в Россию. Они предстанут перед судом 1 декабря, поскольку законы страны с 1998 года запрещают помогать иностранным ВС. Полицейские разыскивают еще двух человек.

Источник в «Ястребах» утверждает, что мужчин, по предварительной информации, завербовала женщина из ЮАР. Ее имя он не назвал.

Эти аресты произошли спустя неделю после того, как группа из примерно 20 молодых людей из ЮАР и Ботсваны была обманом вовлечена в борьбу на стороне России в конфликте на Украине. Это произошло после того, как к ним обратилась дочь бывшего главы ЮАР Дудузиле Зума-Самбула, отмечает Bloomberg.

До этого стало известно, что она ушла в отставку с поста члена Национальной ассамблеи республики после обвинений в вербовке 17 сограждан для участия в конфликте на Украине на стороне РФ.

Ранее в ЮАР журналистку задержали по прилете из России.