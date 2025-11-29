Солдат НАТО ранен на учениях по стрельбе из миномета в Литве

В Литве бельгийский солдат из батальона НАТО пострадал на учениях

Военнослужащий Бельгии, служащий в размещенном в Литве сводном батальоне НАТО, был ранен во время учений по стрельбе из миномета. Об этом сообщает командование армии балтийской республики.

Там уточнили, что инцидент произошел накануне на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в городе Пабраде. Военного экстренно госпитализировали в Вильнюс в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Весной прошлого года 11 военнослужащих получили травмы в Швеции в результате прыжков с парашютами. Это случилось во время учений НАТО Swift Response в населенном пункте Скиллингарид в провинции Смоланд. Среди пострадавших были граждане США, Венгрии и Италии. Солдаты получили переломы и раны, но их жизни ничего не угрожало. Девять военных эвакуировали вертолетом, двоих доставили в больницу.

Ранее боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.