ВС РФ поразили военно-морские объекты ВСУ в Одесской области

ВС РФ уничтожили портовые терминалы и ремонтные площадки ВСУ в Одесской области
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военно-морские объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражены в Одесской области. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате ударов были уничтожены портовые терминалы и пирсы, в частности причалы приемки грузов, участки перегрузки контейнеров, зоны складирования.

Кроме того, поражены другие объекты ВМС Украины: ремонтные площадки, скрытые склады боекомплектов и причальные фронты, а также склады горюче-смазочных материалов, особенно тех, что интегрированы в логистику «зернового коридора», перечислил Лебедев.

По его словам, одесское направление остается самой уязвимой точкой украинской логистики и морские порты работают там как единственный надежный канал внешних поставок.

29 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли один из самых мощных за СВО ударов по порту Измаил.

