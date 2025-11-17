На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пленный из ВСУ рассказал об обучении в Британии

Пленный боец ВСУ Неудахин: в Великобритании готовили по устаревшим стандартам
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Пленный военнослужащий 57-й мотопехотной бригады ВСУ Андрей Неудахин в разговоре с ТАСС заявил, что подготовка украинских бойцов в Великобритании оказалась мало пригодной для реальных условий боевых действий.

По его словам, инструкторы, среди которых в основном были выходцы из Прибалтики, обучали методам, не соответствующим современной войне. Он утверждал, что программа фактически опиралась на стандарты времён Второй мировой, и добавил, что вместе с ним на передовую после такого курса отправили лишь семь прошедших аналогичную подготовку военнослужащих.

Пленный подчеркнул, что британские наставники, по его мнению, не до конца понимали специфику текущего конфликта.

До этого пленный украинский военный Иван Сидельник сообщил, что бойцы ВСУ отдают своим командирам больше половины зарплаты, чтобы выполнять работы в тылу. По его словам, сумма может доходить до $10 тысяч. При этом командование использует полученные средства для собственных нужд, утверждает он.

Ранее украинский боец рассказал, после каких приказов командиров ВСУ он сдался в плен.

