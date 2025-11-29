На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны назвали суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»

МО: ВСУ потеряли за сутки более 485 военных в зоне ответственности «Центра»
Oleg Petrasiuk/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 485 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Центр». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

«Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями, в том числе войсками беспилотных систем, уничтожено свыше 485 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и два орудия полевой артиллерии противника», — сказал военный.

Савчук добавил, что российские войска нанесли поражение двум механизированным, двум десантно-штурмовым, штурмовой, пехотной и аэромобильной бригадам. Также военный Вооруженных сил (ВС) России ударили по позициям трех бригад нацгвардии, трех бригад морской пехоты и трех штурмовых полков. По словам начальника, украинские войска располагались в районах населенных пунктов Новоподгородное, Белицкое, Межевое, Родинское и Новый Донбасс.

21 ноября в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили около 25 военных ВСУ при попытке вырваться из Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике. По данным ведомства, российские бойцы сорвали пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении при сторонней поддержке тяжелой техники.

Ранее эксперт назвал стремительное продвижение ВС России в зоне СВО «пощечиной» для НАТО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
