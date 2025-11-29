На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Писатель Прилепин вернулся в зону СВО

Писатель Захар Прилепин сообщил о своем возвращении в зону СВО
Сергей Петров/news.ruGlobal Look Press

Писатель Захар Прилепин сообщил в своем Telegram-канале, что уже две недели находится в зоне проведения специальной военной операции.

«Забыл рассказать: вторую неделю на территории; получил назначение; БРку; приступил к работе. Направление не скажу, место службы: добровольческий корпус», — написал Прилепин.

Прилепин также опубликовал снимок, сделанный у места захоронения ополченца Александра Мазур-Тахтамишяна (позывной Диггер), погибшего в 2019 году. Писатель подчеркнул, что при возможности намерен посетить могилы всех своих боевых товарищей — как тех, кто погиб в начале конфликта, так и тех, кто пал в ходе нынешней операции.

В конце октября Прилепин в интервью ТАСС объяснил, что решил подписать контракт и вернуться в зону спецоперации на Украине, чтобы довести все до логического финала. По его словам, взрослая жизнь научила его отвечать за свои слова. В других интервью писатель говорил, что вернется на линию боевого соприкосновения, если сможет восстановиться. Прилепин добавил, что другой причиной стали воспоминания о боевых товарищах, которые отдали свою жизнь ради победы в конфликте.

Ранее Прилепин высказался о передаче России всего Донбасса.

