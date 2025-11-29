На Украине появятся военные лицеи

На Украине начали создавать сеть военных лицеев. Об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Мы строим новые и развиваем уже существующие лицеи. Наша цель — чтобы в каждой области было как минимум одно современное военное образовательное учреждение», — написал глава оборонного ведомства.

Шмыгаль добавил, что первый военный лицей откроется в Николаевской области. По словам министра, на его территории обустроят укрытие, спальные корпуса, учебную и спортивную инфраструктуру, а кабинеты оборудуют новым оборудованием.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

