На Украине появятся военные лицеи

Шмыгаль: на Украине начали создавать сеть военных лицеев
Drop of Light/Shutterstock/FOTODOM

На Украине начали создавать сеть военных лицеев. Об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Мы строим новые и развиваем уже существующие лицеи. Наша цель — чтобы в каждой области было как минимум одно современное военное образовательное учреждение», — написал глава оборонного ведомства.

Шмыгаль добавил, что первый военный лицей откроется в Николаевской области. По словам министра, на его территории обустроят укрытие, спальные корпуса, учебную и спортивную инфраструктуру, а кабинеты оборудуют новым оборудованием.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее Кличко призвал снизить возраст мобилизации на Украине.

