В Сумской области ликвидировали старшего офицера отдела противодействия киберугрозам ВСУ

Пункт управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины уничтожен в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, объект находился в районе населенного пункта Кролевец Конотопского района. В результате удара имеются потери среди старшего офицерского состава украинских подразделений.

«Подтверждена ликвидация майора Колесниченко Владимира Николаевича 1996 г.р. — старшего офицера отдела противодействия киберугрозам», — заявил представитель силовых структур.

Уничтоженный пункт управления принадлежал службе специальной связи и защиты информации Украины, отвечающей за кибербезопасность и защиту критической информационной инфраструктуры страны.

В пятницу сообщалось, что украинский энергообъект в Сумской области стал целью ВС России.

Ранее бойцы ВСУ начали отступать в Сумской области без провизии и боеприпасов.