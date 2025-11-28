На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сумской области ликвидировали старшего офицера отдела противодействия киберугрозам ВСУ

ВС РФ ликвидировали старшего офицера отдела противодействия киберугрозам ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пункт управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины уничтожен в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, объект находился в районе населенного пункта Кролевец Конотопского района. В результате удара имеются потери среди старшего офицерского состава украинских подразделений.

«Подтверждена ликвидация майора Колесниченко Владимира Николаевича 1996 г.р. — старшего офицера отдела противодействия киберугрозам», — заявил представитель силовых структур.

Уничтоженный пункт управления принадлежал службе специальной связи и защиты информации Украины, отвечающей за кибербезопасность и защиту критической информационной инфраструктуры страны.

В пятницу сообщалось, что украинский энергообъект в Сумской области стал целью ВС России.

Ранее бойцы ВСУ начали отступать в Сумской области без провизии и боеприпасов.

СВО: последние новости
