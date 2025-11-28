Силы ПВО России сбили 13 украинских беспилотников за четыре часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
Как уточнили в ведомстве, перехват воздушных целей осуществлялся с 13:00 до 17:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было уничтожено над Брянской областью — 6 единиц, над Курской областью сбили 3 БПЛА, над Азовским морем — 2 БПЛА, а над Ростовской и Орловской областями — по одному беспилотнику.
До этого Минобороны сообщило, что силы ПВО ночью перехватили 136 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего БПЛА — 46 – сбиты в Ростовской области. В Саратовской области сбили 30 дронов, 29 — в Крыму, 12 – над акваторией Черного моря, шесть – в Брянской области, пять – в Волгоградской области.
Еще по два беспилотника уничтожили в Воронежской и Московской областях, а также над акваторией Азовского моря. По одному сбиты в Курской и Калужской областях.
Ранее российское подполье заявило об ударе по аэродрому со специалистами НАТО.