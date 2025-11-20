Украину обвинили в шантаже персонала ЗАЭС

Украина шантажирует персонал Запорожской АЭС, угрожая их родственникам, живущим на подконтрольных Киеву территориях. Кроме того, она продолжает атаки на саму АЭС и город Энергодар, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в своем Telegram-канале.

По его словам, только с 21 августа по 7 ноября было подавлено 6096 беспилотников и зафиксировано 21 огневое воздействие по инфраструктуре ЗАЭС. Также расширяется география провокаций — за последнюю неделю Украиной совершены атаки на Курскую и Нововоронежскую АЭС.

«Жители Энергодара постоянно подвергаются психологическому давлению и шантажу. Угрозы поступают в адрес родственников сотрудников станции, проживающих на подконтрольных Киеву территориях», — сообщил Ульянов.

Российский дипломат также раскритиковал доклад гендиректора МАГАТЭ, назвав его далеким от объективности и содержащим политически окрашенные положения. Он подчеркнул, что ЗАЭС находится под российской юрисдикцией, а эксперты МАГАТЭ работают на станции исключительно по приглашению Москвы.

19 ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что боевые действия на Украине представляют собой основной риск для глобальной ядерной безопасности.

Ранее Гросси рассказал об уникальности ситуации на ЗАЭС.