На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украину обвинили в шантаже персонала ЗАЭС

Ульянов: Украина шантажирует персонал ЗАЭС через давление на родственников
true
true
true
close
РИА Новости

Украина шантажирует персонал Запорожской АЭС, угрожая их родственникам, живущим на подконтрольных Киеву территориях. Кроме того, она продолжает атаки на саму АЭС и город Энергодар, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в своем Telegram-канале.

По его словам, только с 21 августа по 7 ноября было подавлено 6096 беспилотников и зафиксировано 21 огневое воздействие по инфраструктуре ЗАЭС. Также расширяется география провокаций — за последнюю неделю Украиной совершены атаки на Курскую и Нововоронежскую АЭС.

«Жители Энергодара постоянно подвергаются психологическому давлению и шантажу. Угрозы поступают в адрес родственников сотрудников станции, проживающих на подконтрольных Киеву территориях», — сообщил Ульянов.

Российский дипломат также раскритиковал доклад гендиректора МАГАТЭ, назвав его далеким от объективности и содержащим политически окрашенные положения. Он подчеркнул, что ЗАЭС находится под российской юрисдикцией, а эксперты МАГАТЭ работают на станции исключительно по приглашению Москвы.

19 ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что боевые действия на Украине представляют собой основной риск для глобальной ядерной безопасности.

Ранее Гросси рассказал об уникальности ситуации на ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами