Южная Корея подтвердила смерть наемника на Украине

МИД Южной Кореи подтвердил гибель на Украине одного наемника из страны, 25 ноября в Киеве прошли его похороны. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на сотрудника ведомства.

По информации агентства, неназванный представитель МИД уточнил, что фамилия южнокорейского гражданина Ким, а возраст мужчины — около 50 лет.

По данным министерства, мужчина, как предполагается, погиб в мае во время боевых действий в Донецкой области на востоке Украины. Отмечается, что Киев уведомил Сеул о его смерти, а также передал информацию о графике похорон. В МИД подчеркнули, что ведомство оказывает консульские услуги семье погибшего.

В сентябре командир штурмового взвода, группировки войск «Восток» с позывным «Якут-За» заявил, что российские военнослужащие в ДНР узнали об участии иностранных наемников на линии фронта, в том числе из Франции, Южной Кореи и стран Прибалтики.

Ранее стало известно о попытках ВСУ восполнить наемниками огромные потери под Харьковом.