В Белгороде сбили воздушные цели

Гладков: силы ПВО сбили воздушные цели в Белгороде и Белгородском округе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили воздушные цели в Белгороде и Белгородском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели», — написал он, отметив, что информации о пострадавших и повреждениях в результате атаки нет.

На местах работают оперативные службы, последствия уточняются, добавил губернатор.

В 4:00 мск в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе была объявлена ракетная опасность.

Ночью губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что обломки беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания в поселке городского типа Тамала. Помимо этого, взрывной волной были выбиты стекла в жилом многоквартирном доме.

Ранее трое жителей Белгородской области пострадали во время атаки ВСУ.