В районе Черноморска в Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщил украинский 24 канал.

По данным украинских журналистов, в сторону Одессы направляются десятки ударных БПЛА. Канал «Одесса INFO» уточняет, что летевший к Черноморску беспилотник был сбит, после чего на месте его падения произошел взрыв.

Вечером 24 ноября сообщалось о мощном взрыве в районе тепловой электростанции (ТЭЦ) в Одессе. По данным городских Telegram-каналов, после взрыва в населенном пункте начались перебои со светом. В настоящее время в Одессе действуют графики отключения света. В некоторых районах города электричество не подают по восемь часов в день, самые короткие предусмотренные отключения света длятся три часа.

Вечером 26 ноября взрывы были слышны в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Похожая ситуация в городе наблюдалась и 23 ноября, когда в Херсоне пять раз за день были слышны взрывы.

Ранее в одной из областей Украины произошли пожары на энергообъектах.