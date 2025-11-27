На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Одесской области произошли взрывы

В районе Черноморска в Одесской области произошли взрывы
true
true
true
close
Telegram-канал «Типичная Одесса»

В районе Черноморска в Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщил украинский 24 канал.

По данным украинских журналистов, в сторону Одессы направляются десятки ударных БПЛА. Канал «Одесса INFO» уточняет, что летевший к Черноморску беспилотник был сбит, после чего на месте его падения произошел взрыв.

Вечером 24 ноября сообщалось о мощном взрыве в районе тепловой электростанции (ТЭЦ) в Одессе. По данным городских Telegram-каналов, после взрыва в населенном пункте начались перебои со светом. В настоящее время в Одессе действуют графики отключения света. В некоторых районах города электричество не подают по восемь часов в день, самые короткие предусмотренные отключения света длятся три часа.

Вечером 26 ноября взрывы были слышны в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Похожая ситуация в городе наблюдалась и 23 ноября, когда в Херсоне пять раз за день были слышны взрывы.

Ранее в одной из областей Украины произошли пожары на энергообъектах.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами