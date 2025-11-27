На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили, что замедлить продвижение российских войск на Украине уже невозможно

Аналитик Уотсон: замедлить продвижение российской армии на Украине уже нельзя
Станислав Красильников/РИА Новости

Замедлить продвижение российской армии на Украине уже невозможно. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил аналитик Алан Уотсон.

Он подчеркнул, что гамбит Североатлантического альянса на Украине провалился. На фронте сейчас сложилась такая ситуация, что о замедлении наступления российских войск уже не может быть и речи, а следует понять, готова ли Россия к компромиссу.

Уотсон отметил, что попытки перебороть стратегическую выносливость и боевую готовность России изначально обречены на провал, и история это всегда показывала.

19 ноября военный эксперт Виталий Киселев заявил, что стремительное продвижение Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации стало пощечиной для стран НАТО. По словам эксперта, это большой удар, пощечина по самолюбию Брюсселя, стран НАТО и так называемой коалиции «АнтиРоссия», которые надеялись переломить ситуацию на поле боя при помощи переданного Киеву оружия. При этом получилось наоборот — техника западных образцов очень удачно горит на фронте.

Ранее в Кремле предупредили Украину об опасности продолжения боевых действий.

