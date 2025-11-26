На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Литва возьмет на себя расходы по содержанию контингента армии США в республике

Литва готова взять на себя все расходы по пребыванию в стране контингента США
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Литва готова взять на себя обязанность оплачивать все расходы по пребыванию в стране контингента армии США. Об этом заявил министр обороны Робертас Каунас, сообщает «Sputnik Литва».

«Сегодня Литва делает решительный шаг вперед. Мы приняли решение расширить пакет поддержки принимающей страны и взять на себя все расходы, связанные с содержанием американских военных в нашей стране», — заявил министр.

Он отметил, что речь в первую очередь идет об инфраструктурных затратах, оплате коммунальных услуг, питания, стирки, транспортных услуг внутри страны.

По словам Каунаса, такие действия со стороны Вильнюса показывают, что республика является «образцовым союзником» США.

Кроме того, руководитель Минобороны рассказал об открытии в стране новой военной инфраструктуры для американских военных. Речь идет о полигоне в Пабраде, где были построены три казармы, многофункциональный центр с тренажерным залом и учебными классами, столовые, а также зона технического обслуживания и вертолетные площадки.

Ранее политолог оценил сроки уничтожения армии Литвы в случае войны с Россией.

