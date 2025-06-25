Rzeczpospolita: в случае войны с Россией армия Литвы будет уничтожена за неделю

В случае войны России и Литвы армия прибалтийской страны будет уничтожена за неделю. Об этом польскому изданию Rzeczpospolita рассказал декан факультета политологии и дипломатии Каунасского университета Витовта Великого Сарунас Ликис.

По его словам, в литовской армии насчитывается порядка 12 тысяч военных, а в перспективе — примерно 15-20 тысяч солдат. Ликис считает, что в случае конфликта с Россией этого недостаточно.

Политолог добавил, что литовцам, как и гражданам других стран Североатлантического альянса, нужно «затягивать пояса» из-за требования увеличить расходы на оборону на 5% от ВВП страны.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что британцам придется защищаться, чтобы сохранить «британский язык» и не заговорить на русском.

Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее сообщалось, что страны НАТО могут увеличить инвестиции в оборону.