Умер создатель пусковых комплектов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев

В Волгограде на 88-м году жизни скончался создатель пусковых комплектов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев. Об этом сообщает РИА Новости.

Друг семьи Соболева Вячеслав Черепахин рассказал агентству, что Валериан Маркович ушел из жизни 25 ноября после продолжительной болезни.

«Для Волгограда, для оборонки — это легендарная фигура», — подчеркнул Черепахин в разговоре с журналистами.

Валериан Соболев родился в 1938 году в Сталинграде. После окончания Сталинградского механического института он начал трудиться на оборонном предприятии «Баррикады», где прошел путь от инженера до главного конструктора, а позднее стал основателем центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Титан». По открытым данным, под его руководством были разработаны пусковые комплексы «Пионер», «Тополь», «Искандер» и ряд других.

Соболев был доктором технических наук, профессором и возглавлял кафедру теоретической механики Волгоградского политехнического института.

Ранее ушел из жизни создатель разгонного блока «Фрегат».