В ДНР из разрушенных населенных пунктов сделают музеи воинской славы

Пушилин: ряд населенных пунктов в ДНР законсервируют как места воинской славы
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Некоторые освобожденные населенные пункты в Донецкой народной республике, которые не подлежат восстановлению, планируется законсервировать и превратить в музеи воинской славы. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости.

По словам руководителя республики, решение о консервации отдельных поселков будет приниматься комиссионно. Эти территории станут мемориальными комплексами, использующими как реальные разрушения, так и мультимедийные технологии для полного погружения в обстановку.

«Это будет целый настоящий музей в назидание потомкам, чтобы можно было понять, что такое возрождение нацизма и почему важно его не допускать, а душить даже при каких-то первых проявлениях», — подчеркнул Пушилин.

Инициатива направлена на сохранение памяти о событиях военного времени для будущих поколений. Глава ДНР отметил, что подобные музеи под открытым небом призваны наглядно демонстрировать последствия возрождения нацистской идеологии.

Ранее Пушилин заявил о связи расследования НАБУ с проектами мирного договора.

