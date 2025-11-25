В Курской области в результате атак ВСУ пострадали четыре человека

Хинштейн: четыре человека ранены при атаках ВСУ на Льгов и Льговский район

Четыре человека пострадали при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Льгов и Льговский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате вражеского удара по Льгову пострадали три человека. У мужчины и двух женщин легкие осколочные ранения и акубаротравма. Всех осмотрели врачи, от госпитализации они отказались», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что в деревне Воронино пострадал 48-летний работник крестьянского фермерского хозяйства. По информации губернатора, у мужчины диагностировали акуборотравму и ушиб головы. В скором времени его доставят в Курскую областную больницу, отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что также при атаках украинских войск повреждения получили здание железнодорожной станции, 15 многоквартирных и два частных дома.

Об ударе ВСУ по Льгову Хинштейн сообщил несколькими часами ранее. По его словам, на месте работали оперативные службы и глава города.

Ранее «призрак» в форме украинского бойца обнаружили в Курской области.