На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области в результате атак ВСУ пострадали четыре человека

Хинштейн: четыре человека ранены при атаках ВСУ на Льгов и Льговский район
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Четыре человека пострадали при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Льгов и Льговский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате вражеского удара по Льгову пострадали три человека. У мужчины и двух женщин легкие осколочные ранения и акубаротравма. Всех осмотрели врачи, от госпитализации они отказались», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что в деревне Воронино пострадал 48-летний работник крестьянского фермерского хозяйства. По информации губернатора, у мужчины диагностировали акуборотравму и ушиб головы. В скором времени его доставят в Курскую областную больницу, отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что также при атаках украинских войск повреждения получили здание железнодорожной станции, 15 многоквартирных и два частных дома.

Об ударе ВСУ по Льгову Хинштейн сообщил несколькими часами ранее. По его словам, на месте работали оперативные службы и глава города.

Ранее «призрак» в форме украинского бойца обнаружили в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами