После атаки ВСУ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело после атаки ВСУ по Кубани и Ростовской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Краснодарскому краю и Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по статье «Террористический акт».

«Вооруженные формирования Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов атаковали населенные пункты Ростовской области и Краснодарского края. Вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты», — говорится в сообщении ведомства.

В результате атаки пострадали мирные люди, повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры.

25 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам.

По данным оборонного ведомства, атака производилась с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.

