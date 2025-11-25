На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
NYT: выпускник колледжа генштаба США Демуренко пошел на СВО на стороне РФ
Сергей Бобылев/РИА Новости

В спецоперации на Украине в составе российских сил участвовал полковник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России в отставке Андрей Демуренко, который в 90-е годы учился в колледже генштаба США. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Офицер на год приехал в штат Канзас в 1992-м, вскоре после службы на Дальнем Востоке.

«Он прибыл восходящей звездой, первым и единственным российским командиром, когда-либо выбранным для обучения вместе с американскими военными в Командно-штабном колледже армии США», — говорится в материале.

После обучения Демуренко вернулся в Москву, а в 1995 году его направили в Сараево в составе сил Организации Объединенных Наций во время войны в Боснии и Герцеговине.

В 1997 году полковник уволился из армии. А спустя четверть века 67-летний Демуренко решил отправиться в зону СВО, однако в военкомате ему отказали из-за возраста. Тогда при помощи товарища по конфликту на Балканах он познакомился с командиром-добровольцем по кличке Волк, который взял его заместителем в свое подразделение.

Военный участвовал в боях в районе Артемовска (Бахмута). Спустя шесть недель он был ранен при обстреле и вернулся в Москву.

Накануне стало известно, что сейчас в рядах армии России воюют более тысячи бывших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам источника в российских силовых структурах, украинская разведка жалуется на то, что все больше украинских экс-военных вступают в ряды ВС РФ.

Ранее военкор рассказал о шотландском бойце в рядах ВС РФ.

СВО: последние новости
