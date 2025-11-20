На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Комплексы «Ланцет» поразили более 500 танков ВСУ

ZALA: российские комплексы «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ
Алексей Паньшин/РИА «Новости»

Российские барражирующие боеприпасы комплекса «Ланцет» ликвидировали свыше полутысячи танков, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную компанией ZALA.

В это число входят более 60 танков, произведенных в странах-членах НАТО, включая Abrams (США), Leopard 2 (Германия) и Challenger 2 (Великобритания).

Помимо этого, комплексы «Ланцет» уничтожили и другую технику западного производства, используемую украинскими вооруженными силами. В частности, было уничтожено 260 буксируемых гаубиц M777 (США), более сотни самоходных гаубиц M109 (США) и свыше шестидесяти самоходных артиллерийских установок Krab (Польша), а также значительное число боевых машин пехоты Bradley (США) и реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

По оценкам экспертов, приведенным компанией ZALA, суммарная стоимость уничтоженной «Ланцетами» техники оценивается в $4-12 млрд.

Ранее военный эксперт подсчитал недельные потери ВСУ в ЛНР.

