Российский боец предупредил об изменении тактики ВСУ в работе с дронами

ТАСС: ВСУ используют более высокие частоты для дронов
Украинские военные увеличивают частоты связи и управления своими беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил ТАСС оператор системы РЭБ с позывным Адвокат.

Он отметил, что российские специалисты действуют упреждающе, расширяя спектр подавления сигналов. Адвокат рассказал, что противник стал использовать более высокие частоты, и для противодействия им российские подразделения считывают новые диапазоны, передают данные выше и перенастраивают оборудование для эффективного подавления.

Кроме того, военнослужащий отметил, что украинские инженеры активно модернизируют технику. По его словам, встречаются дроны, способные менять частоту в полете, переключаясь от двух до трех диапазонов, что усложняет их перехват и подавление.

Осенью стало известно, что военнослужащие украинской армии с использованием гексакоптеров типа «Баба-яга» целенаправленно уничтожают пустующие дома мирных жителей села Теткино, расположенного в Курской области. Российские военные отметили, что ВСУ регулярно предпринимали попытки захвата населенного пункта.

Ранее тяжелый гексакоптер ВСУ трижды атаковал российского бойца.

