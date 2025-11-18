Российский штурмовик с позывным «Решит», воюющий в составе группировки войск «Восток», трижды подвергся атаке тяжелого беспилотника ВСУ, известного как «Баба-яга». Об этом он сообщил ТАСС, уточнив, что служит в 114-м мотострелковом полку 127-й дивизии 5-й армии.

По словам «Решита», непосредственно перед атакой дрона противник, используя БПЛА типа «Мавик», скорректировал огонь минометов по позициям российских солдат.

«На нас скорректировал «Мавик» минометы, потом прилетела бабка («Баба-яга». — прим. ред.), сделала сброс, три раза она по мне сбрасывала», — рассказал штурмовик.

В сентябре стало известно, что военнослужащие украинской армии с использованием гексакоптеров типа «Баба-яга» целенаправленно уничтожают пустующие дома мирных жителей села Теткино, расположенного в Курской области. Российские военные отметили, что ВСУ регулярно предпринимали попытки захвата населенного пункта.

Ранее российский дрон «Пиранья-20» превзошел украинскую «Бабу-ягу» по ключевым параметрам.