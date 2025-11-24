На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе восхитились мощностью российского истребителя

MWM: Су-30 первыми в мире смогли поразить американские комплексы Patriot
true
true
true
close
airteamimages.com

Российские истребители Су-30СМ2 стали первыми в мире, успешно поразившими американские комплексы Patriot, находящиеся на вооружении украинской армии. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Авторы издания выразили удивление мощностью российских военных самолетов и их успешностью в выполнении задач в рамках специальной военной операции.

Утверждается, что для уничтожения сложных целей истребители ВС РФ были оснащены ракетами Х-31П. Эти легкие и скоростные ракеты позволяют Су-30СМ2 нести до шести единиц. Несмотря на дальность поражения около 130 км, что делает рискованным их применение против дальнобойных комплексов, таких как Patriot, журналисты отмечают возможность успешных атак при полете на малых высотах.

«Улучшение способности российского истребительного парка противостоять современным системам противовоздушной обороны большой дальности может <…> еще больше ускорить разрушение системы противовоздушной обороны Украины», — говорится в аналитическом материале MWM.

Издание подчеркивает, что в перспективе российская армия сможет наносить значительный ущерб украинским формированиям с воздуха.

Ранее были названы российские истребители, которые будут уничтожать французские Rafale на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами