В движении «Хезболла» прокомментировали атаку Израиля на юг Бейрута

«Хезболла»: Израиль переступил красную черту, совершив нападение на юг Бейрута
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Израильский авиаудар по южным пригородам Бейрута преследовал цель ликвидировать видного руководителя сил сопротивления на юге Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя политсовета шиитского движения «Хезболла» Махмуда Куммати.

По его словам, своими действиями «Израиль переступил красную черту». Куммати добавил, что был ликвидирован один из командиров джихадистского крыла, движение работает над установлением его личности.

Представитель «Хезболлы» добавил, что агрессивная акция израильской армии открывает путь военной эскалации.

До этого сообщалось, что израильский беспилотник нанес точечный удар по зданию в квартале Харет-Хорейк на южной окраине Бейрута.

По данным Al Hadath, в результате атаки был ликвидирован начальник штаба вооруженных подразделений шиитского движения «Хезболла» Хайсам Али Табтабаи.

Отмечается, что в ходе конфликта 2024 года на Табтабаи, которого называют «номер два» в военной структуре «Хезболлах», дважды совершали покушения. Шиитский командир включен в список особо опасных международных террористов, а США объявляли вознаграждение в $5 млн за сведения, которые помогут его поимке.

Ранее ХАМАС заявил о готовности возобновить боевые действия в Газе.

