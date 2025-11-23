СМИ сообщили о ликвидации начальника штаба «Хезболлы» в южном Бейруте

Израильский беспилотник нанес точечный удар по зданию в квартале Харет-Хорейк на южной окраине Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным канала, в результате атаки был ликвидирован начальник штаба вооруженных подразделений шиитского движения «Хезболла» Хайсам Али Табтабаи.

Источники в службе гражданской обороны уточнили, что после ракетного удара в здании вспыхнул пожар. Спасатели нашли без признаков жизни еще одного боевика, а несколько раненых отправили в больницы.

Агентство NNA сообщило о серьезных разрушениях соседних построек в районе Харет-Хорейк.

Отмечается, что в ходе конфликта 2024 года на Табтабаи, которого называют «номер два» в военной структуре «Хезболлах», дважды совершали покушения. Шиитский командир включен в список особо опасных международных террористов, а США объявляли вознаграждение в $5 млн за сведения, которые помогут его поимке.

До этого Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС в городе Газа. По информации агенства Reuters, военные сообщили об этом на канале X, а затем удалили сообщение. В нем шла речь о начальнике отдела снабжения производственного штаба ХАМАС Алаа Аль-Хадиди.

Ранее ХАМАС заявил о готовности возобновить боевые действия в Газе.