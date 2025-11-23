На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС в секторе Газа

Reuters: Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС в городе Газа
Israel Defense Forces/Reuters

Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС в городе Газа, сообщает Reuters.

По информации информагенства, израильские военные сообщили об этом на канале X, а затем удалили сообщение. В нем шла речь о начальнике отдела снабжения производственного штаба ХАМАС Алаа Аль-Хадиди.

Израильские военные заявили, что позже сделают заявление.

До этого Израиль объявил об уничтожении пяти высокопоставленных членов ХАМАС в Газе. Как заявил премьер-министр Биньямин Нетаньху, это стало ответом на действия палестинских радикалов, которые нарушили режим прекращения огня. По словам Нетаньяху, палестинцы «отправили террориста на контролируемую Израилем территорию для нападения» на израильских солдат». ХАМАС в свою очередь обвиняет в нарушениях израильскую армию и уже оповестил США о готовности возобновить бои.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября, однако оно неоднократно нарушалось и стороны обвиняли друг друга в нанесении ударов.

