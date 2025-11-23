Число убитых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысило полмиллиона человек. Об этом заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«У нас больше 500 тысяч убитых, столько же раненых», — заявил он, говоря о потерях в рядах украинской армии.

Собеседник депутата уточнил, уверен ли он в этих цифрах. На что Ивченко ответил, что эти цифры «могут быть больше».

До этого постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал положение ВСУ на фронте катастрофическим. По его словам, сейчас российские войска успешно наступают почти на всех направлениях, лишая украинских военных боеспособности и заставляя их нести огромные потери. Небензя добавил, что Вооруженные силы РФ планомерно уничтожают военную технику, пусковые установки «Нептун», ракетные системы залпового огня HIMARS, опорные пункты ВСУ, пункты управления дронами и украинские системы снабжения.

Небензя также рассказал о потерях ВСУ на фронте с начала специальной военной операции. Согласно утечкам военных документов, украинская армия лишилась более 1,7 млн военнослужащих с 2022 года. По мнению постпреда России в ООН, это является одной из причин бегства военнослужащих ВСУ с поля боя.

Ранее депутат Рады заявил, что Зеленский врет о потерях ВСУ на фронте.