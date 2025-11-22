На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Добровольцы сбили шесть БПЛА под Белгородом

Под Белгородом бойцы отрядов «БАРС-Белгород» и «Орлан» сбили шесть БПЛА за сутки
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Белгородской области добровольческие подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» сбили за сутки шесть дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что дроны атаковали регион с 7:00 21 ноября по 7:00 22 ноября. Добровольцы из «БАРС-Белгород» подавили два FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) средствами радиоэлектронной борьбы в Шебекинском округе. А члены подразделения «Орлана» таким же образом ликвидировали три БПЛА в Белгородском и Валуйском округах. Кроме того, они уничтожили один беспилотник в Шебекинском округе из стрелкового оружия.

До этого ВСУ с помощью дронов атаковали предприятие в городе Валуйки Белгородской области. При налете были ранены два мирных жителя и были повреждены грузовой автомобиль, навес и оборудование коммерческого объекта.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

