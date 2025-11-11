На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупный тайник с боеприпасами ВСУ обнаружен в лесополосе в ДНР

Росгвардия обнаружила в ДНР крупный тайник ВСУ с более 600 боеприпасами
Военнослужащие Росгвардии обнаружили в лесополосе в Донецкой народной республике (ДНР) тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с более 600 боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В ДНР росгвардейцы обнаружили крупный схрон ВСУ», — говорится в публикации.

Информацию о тайнике росгвардейцы получили от местного жителя. В результате было обнаружено и изъято более 600 боеприпасов различного калибра, более 60 взрывателей, в том числе производства стран НАТО, а также несколько маршевых двигателей противотанковых гранат различных систем и противотанковая мина немецкого производства. В ведомстве сообщили, что боеприпасы переданы для дальнейшего уничтожения.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружила в населенном пункте Селидово в ДНР заминированный тайник ВСУ, в котором находились 60 гранат, 22 автомата Калашникова, три гранатомета, 3 тысячи патронов. Кроме того, в схроне обнаружили две снайперские винтовки, два ручных пулемета, 57 выстрелов для подствольного гранатомета и электроимпульсную мину. Найденное оружие и боеприпасы передали для применения российским войскам.

Ранее в ДНР обнаружили крупный тайник с вооружением ВСУ в школе.

