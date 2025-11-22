В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и подавили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что дроны попытались атаковать Усть-Донецкий, Октябрьский сельский, Красносулинский, Шолоховский, Кашарский и Миллеровский районы.

«В Миллерово повреждения получило административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозпостройка и гараж на подворье», — написал губернатор.

Слюсарь добавил, что в результате попытки атаки никто не пострадал. Информация о последствиях будет уточняться, отметил глава региона.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО с 20:00 до 24:00 мск часов сбили четыре беспилотника над территорией РФ. По информации ведомства, речь идет о беспилотниках самолетного типа. Летательные аппараты были уничтожены над Ростовской областью и Крымом.

