Военный эксперт подсчитал недельные потери ВСУ в ЛНР

Эксперт Марочко: ВСУ за неделю потеряли 3 тыс. бойцов и наемников в ЛНР
Kuba Stezycki/Reuters

Потери украинских силовых формирований, включая иностранных наемников, за последнюю неделю на направлениях в районе Луганской народной республики превысили 3,3 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на анализ данных Минобороны России.

Как отметил эксперт, наиболее значительный урон, по его оценке, украинская сторона понесла в зоне ответственности группировки войск «Запад», которая действует на Купянском, Боровском и Краснолиманском направлениях, а также на контролируемом Киевом участке в ЛНР.

Марочко также указал, что за указанный период российские подразделения уничтожили девять танков, 31 артиллерийское орудие, 82 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 87 складов с боеприпасами, топливом и другими ресурсами, а также 325 единиц автомобильной техники противника.

До этого Марочко сообщал, что российская армия сорвала попытку элитных частей ВСУ деблокировать город Купянск. На этом участке фронта ВСУ задействовали резервы из числа элитных подразделений, однако к желаемому результату это не привело.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.

СВО: последние новости
