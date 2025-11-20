Украина передала России 30 тел погибших солдат

Украина передала России 30 тел погибших военнослужащих в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской переговорной группе.

«Украинская сторона передала России 30 тел погибших российских солдат», — сказал собеседник агентства.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров Москвы и Киева по украинскому урегулированию. Стороны обсудили позиции, прописанные в проектах меморандумов. По итогам встречи российская сторона предложила Украине создать три рабочие группы для решения ряда вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать 3 тыс. тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также вернуться к непродолжительным гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых.

Решение о четвертом раунде прямых переговоров будет приниматься после выполнения договоренностей, сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее в Госдуме заявили, что остановка Киевом переговоров не повлияет на обмен пленными и телами.