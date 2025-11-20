В Киевской области на фоне обнаружения БПЛА прогремели взрывы

В Киевской области произошли взрывы. Об этом сообщила в Telegram-канале региональная военная администрация.

Там уточнили, в регионе обнаружили вражеские дроны и активированы средства противовоздушной обороны. Власти призвали местных жителей не распространять фото и видео работы сил ПВО и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, этот режим действует не только в Киевской области, но и в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Накануне вечером во Львове впервые за последние месяцы произошел блэкаут. Местные жители публиковали видео, на которых машины с включенными фарами двигались по неосвещенной трассе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

