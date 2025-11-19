Захарова: Россия справится с террористическими атаками против ее энергосистемы

Россия справится с террористическими атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленными против российской энергетической инфраструктуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС на полях медиафорума международного Клуба народного единства.

«Мы справились с санкционной войной, мы справимся и с терроризмом, который сейчас развернут киевским режимом в отношении российской энергетической инфраструктуры», — сказала она.

По словам дипломата, в настоящий момент Россия стоит перед множеством разных вызовов, спровоцированных внешними силами и успешно справляется с ними.

25 октября посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что Украина готовила теракты на железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектах в России.

Он также напомнил о задержаниях, проведенных Федеральной службой безопасности РФ и другими силовыми структурами, которые занимаются контртеррористической деятельностью.

Ранее в России объяснили, с чем связан всплеск терактов со стороны Украины.