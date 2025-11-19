На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский ПЗРК «Верба» назвали мировым лидером

«Ростех»: российская «Верба» сохраняет лидирующие позиции в мире
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба» сохраняет статус лидера на международной арене среди подобных видов вооружений. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», входящем в «Ростех», во время Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

Интерес зарубежных заказчиков растет за счет успешного его применения в ходе специальной военной операции (СВО).

В холдинге отметили, что «Верба» эффективно работает против самолетов, вертолетов, а также беспилотников.

«Комплекс используется на линии боевого соприкосновения как против разведывательных беспилотников, так и при отражении налетов ударных БПЛА в глубине территории страны», — отметили представители компании.

Кроме того, были отмечены случаи поражения крылатых ракет, добавили специалисты.

До этого в «Ростехе» заявили об эффективности зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», уничтожившего ракеты ATACMS.

По данным Минобороны России, 18 ноября ВСУ атаковали Воронеж четырьмя ракетами ATACMS — они были перехвачены ЗРК С-400 и комплексом «Панцирь».

Ранее российские военные за сутки сбили четыре ракеты ATACMS и 93 беспилотника ВСУ.

