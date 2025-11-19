Российский ПЗРК «Верба» назвали мировым лидером

Переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба» сохраняет статус лидера на международной арене среди подобных видов вооружений. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», входящем в «Ростех», во время Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.
Интерес зарубежных заказчиков растет за счет успешного его применения в ходе специальной военной операции (СВО).
В холдинге отметили, что «Верба» эффективно работает против самолетов, вертолетов, а также беспилотников.
«Комплекс используется на линии боевого соприкосновения как против разведывательных беспилотников, так и при отражении налетов ударных БПЛА в глубине территории страны», — отметили представители компании.
Кроме того, были отмечены случаи поражения крылатых ракет, добавили специалисты.
До этого в «Ростехе» заявили об эффективности зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», уничтожившего ракеты ATACMS.
По данным Минобороны России, 18 ноября ВСУ атаковали Воронеж четырьмя ракетами ATACMS — они были перехвачены ЗРК С-400 и комплексом «Панцирь».
Ранее российские военные за сутки сбили четыре ракеты ATACMS и 93 беспилотника ВСУ.