Сайт сил теробороны Украины взломали

Силы территориальной обороны ВСУ сообщили о взломе сайта
Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Сайт сил территориальной обороны ВСУ был взломан. Об этом украинские силы теробороны сообщили в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сейчас украинские программисты пытаются возобновить работу сайта.

До этого российские силовики сообщали, что на Украине могут ликвидировать или снизить роль территориальной обороны.

Предполагается, что в этом процессе активно заинтересован главком ВСУ Александр Сырский.

Силовики РФ рассказали, что подразделения территориальной обороны переформировываются в обычные армейские части. Тем самым украинское командование пытается решить проблему нехватки личного состава и ликвидировать лазейки для возможного прохождения службы в тылу.

Эти изменения значительно не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий, однако могут вызвать усиление протестной активности в украинских регионах, чьи власти теоретически могут взбунтоваться против действий президента страны Владимира Зеленского.

Ранее хакеры KillNet взломали базы данных стратегических предприятий Украины.

Новости Украины
