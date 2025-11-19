Сайт сил теробороны Украины взломали

Сайт сил территориальной обороны ВСУ был взломан. Об этом украинские силы теробороны сообщили в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сейчас украинские программисты пытаются возобновить работу сайта.

До этого российские силовики сообщали, что на Украине могут ликвидировать или снизить роль территориальной обороны.

Предполагается, что в этом процессе активно заинтересован главком ВСУ Александр Сырский.

Силовики РФ рассказали, что подразделения территориальной обороны переформировываются в обычные армейские части. Тем самым украинское командование пытается решить проблему нехватки личного состава и ликвидировать лазейки для возможного прохождения службы в тылу.

Эти изменения значительно не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий, однако могут вызвать усиление протестной активности в украинских регионах, чьи власти теоретически могут взбунтоваться против действий президента страны Владимира Зеленского.

Ранее хакеры KillNet взломали базы данных стратегических предприятий Украины.