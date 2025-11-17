Раненый российский боец спокойно принял потерю глаза и снял себя на видео

Боец СВО лишился глаза в бою и записал на видео свою реакцию

Российский военнослужащий с позывным Малой, получивший тяжелое ранение в столкновении с подразделениями ВСУ, но спокойно отреагировал на потерю глаза. Видео с реакцией солдата опубликовал Telegram-канал «Группа Аида».

На видео он с сожалением отмечает, что фактически «отвоевал», хотя его лицо полностью залито кровью после травмы.

Пользователи Сети уже назвали его героем, подчеркивая выдержку и спокойствие бойца. Автор проекта уточнил, что запись была сделана давно: по его словам, военный прошел лечение и принял решение вернуться на фронт, что в публикации назвали примером настоящей стойкости.

До этого врач-травматолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным «Гвоздь» рассказал о спасении бойца, потерявшего 2,5 литра крови в бою. По словам специалиста, осколок повредил легкое и печень солдата. Его прооперировали в госпитале в красной зоне специальной военной операции.

Врач добавил, что у военного развился шок третьей степени, ему ушили легкое, остановив кровотечение, потом удалили кровь из плевральной полости и перешли к печени. В итоге бояйца в стабильном состоянии перевели в реанимацию.

Ранее массовые ампутации конечностей бойцов ВСУ связали со стандартами НАТО.