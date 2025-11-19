На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После серии взрывов во Львовской области зафиксировали повреждения объектов

Козицкий: энергообъект и склад пострадали во Львовской области после взрывов
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Во Львовской области на западе Украины в результате ночных взрывов поврежден энергетический объект. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

По его данным, также пострадало складское помещение, однако его назначение чиновник не уточнил.

Утром 19 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов во Львовской области и в самом Львове, а позднее в социальных сетях появились видео с сильным пожаром и густыми клубами черного дыма. Козицкий подтвердил, что на одном из поврежденных объектов возник пожар.

В начале ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества и ввели графики подачи воды.

Также пострадали ТЭС, ГЭС, локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 БПЛА и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Минобороны РФ подтвердило атаку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Полтавскую область отключили от единой энергосистемы Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами