После серии взрывов во Львовской области зафиксировали повреждения объектов

Козицкий: энергообъект и склад пострадали во Львовской области после взрывов

Во Львовской области на западе Украины в результате ночных взрывов поврежден энергетический объект. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

По его данным, также пострадало складское помещение, однако его назначение чиновник не уточнил.

Утром 19 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов во Львовской области и в самом Львове, а позднее в социальных сетях появились видео с сильным пожаром и густыми клубами черного дыма. Козицкий подтвердил, что на одном из поврежденных объектов возник пожар.

В начале ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества и ввели графики подачи воды.

Также пострадали ТЭС, ГЭС, локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 БПЛА и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Минобороны РФ подтвердило атаку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Полтавскую область отключили от единой энергосистемы Украины.