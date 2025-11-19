В Минобороны заявили о завершении перехода ракетных войск и артиллерии в новое состояние

Ракетные войска и артиллерия (РВиА) Вооруженных сил России завершают переход в качественно новое состояние. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник РВиА генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.

Он пояснил, что качественно новое состояние РВиА является разведывательно­-огневой системой, которая представляет собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем. Так, в ходе специальной военной операции (СВО) подразделения ракетных войск и артиллерии уже применяются в форме разведывательно-­ударных действий.

Генерал подчеркнул, что все имеющиеся на вооружении РВиА образцы успешно применяются в СВО, демонстрируя высокую боевую эффективность и подтверждая заложенные в них тактико­-технические характеристики.

Клименко отметил, что постоянный анализ полученного боевого опыта и результатов боевого применения ракетных войск и артиллерии позволил не только оперативно дорабатывать оружие в быстро меняющейся обстановке, но в дальнейшем и совершенствовать его.

2 ноября сообщалось, что модернизация ракетных комплексов «Искандер-М» позволила Вооруженным силам России обходить украинские системы противовоздушной обороны Patriot американского производства.

Ранее сообщалось, что российские военные начали применять неуязвимые «Кинжалы».