Израильская авиация ударила по городу на севере Газы

Al Jazeera: истребители Израиля совершили налеты на Бейт-Лахию на севере Газы
Amir Cohen/Reuters

Истребители Израиля совершили новые налеты на город Бейт-Лахия на севере сектора Газа, а также восточные районы Хан-Юниса на юге. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Канал утверждает, что в Рафахе на юге палестинского анклава, а также на востоке города Газа ведется масштабный подрыв домов.

Отмечается, что информации о возможных пострадавших не поступало.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

ХАМАС в рамках этого соглашения освободил 20 заложников, которые удерживались в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Израиль в ответ выпустил из тюрем 2 тысяч палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненное заключение за терроризм.

Ранее сообщалось, что на границе с сектором Газа может появиться военная база США.

Война в Газе
