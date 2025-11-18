Расчет орудия «Мста-Б» 18-й общевойсковой армии группировки российских войск «Днепр» уничтожил гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на артиллериста с позывным «Фокс».

«Пришла цель. Отработали по цели, потом нам уже сказали, что [нами] была уничтожена американская гаубица М777», — сказал военный.

«Фокс» добавил, что сегодня российские войска наносят удары как по пунктам управления беспилотниками, так и по ствольной артиллерии ВСУ. При этом, по его словам, украинские военные используют кассетные боеприпасы для обстрела левого берега Днепра.

10 ноября в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в Запорожской области вывели из строя гаубицу M777 американского производства, переданную ВСУ. В ведомстве рассказали, что технику уничтожили расчеты дронов Ульяновского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск РФ. Они выполняют задачи в составе группировки войск «Днепр».

Ранее в силовых структурах рассказали, как бойцы ВСУ не дождались помощи командиров в Запорожской области.