СМИ рассказали о шансах Украины получить французские истребители

Politico: Украина вряд ли сможет скоро получить французские истребители
Christophe Ena/Reuters

Украина вряд ли сможет в обозримом будущем получить, а тем более эксплуатировать 100 французских истребителей Rafale из-за «промышленных, финансовых и логистических проблем». Об этом сообщает Politico.

В публикации утверждается, что проблемой для этой сделки может стать медленное производство истребителей в Европе, а также постоянные задержки их заказов.

Неназванный украинский военный чиновник рассказал изданию, что Киев не получил бы истребители даже если на это были бы деньги. По его словам, в очереди на Rafale стоит множество стран, маловероятно, что кто-нибудь из них пропустит Украину вперед.

По данным Politico, главной проблемой Киева в данной ситуации является отсутствие денег. Цена одного французского истребителя в зависимости от комплектации варьируется от €70 млн до €250 млн.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном соглашение на поставку 100 истребителей Rafale. Также они договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим». Какую военную технику получит Киев, поможет ли она ему завоевать господство в небе и что не так с этим договором — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее аналитик назвал российские истребители, которые будут уничтожать Rafale на Украине.

