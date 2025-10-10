На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» передала бойцам СВО письма участников «Диктанта Победы»

В Москве передали 17 тыс. писем поддержки участникам спецоперации
ВОД «Волонтеры Победы»

Партия «Единая Россия» передала бойцам, участвующим в специальной военной операции, письма поддержки, написанные участниками акции «Письмо Герою».
Торжественная передача состоялась в Музее Победы в Москве с участием представителей Минобороны, Росгвардии, «Почты России», ветеранов СВО, активистов «Молодой гвардии» и движения «Волонтеры Победы».

Всего в рамках акции, прошедшей на площадках «Диктанта Победы», было написано около 17 тыс. писем.

Координатор партийного проекта «Историческая память» и руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что традиция отправки писем на фронт сохраняется в стране на протяжении десятилетий.

«В годы Великой Отечественной войны граждане всех возрастов писали на фронт письма поддержки. И через 80 лет такие же письма, стилизованные под фронтовые треугольники, пишут школьники, студенты, военнослужащие, ветераны — все, кто поддерживает цели и задачи специальной военной операции», — рассказал Сидякин.

Замглавы «Почты России» Алан Козонов подчеркнул, что письма бойцы хранят как символ связи с Родиной.

«Мы гордимся тем, что можем помогать нашим бойцам, доставляя им слова поддержки. Они хранят эти письма в бронежилетах — как весточку о том, что о них помнят и ждут дома», — отметил он.

Ветеран СВО и кавалер двух орденов Мужества Александр Урюпин заявил, что такие послания — важная моральная поддержка для участников боевых действий.

«Через письма передается настроение, волнение ребенка или взрослого, который пишет. От имени ветеранского сообщества благодарю организаторов акции», — сказал Урюпин.

По словам заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майора Игоря Сивакова, в «Диктанте Победы» приняли участие более 45 тыс. военнослужащих, членов их семей, курсантов и юнармейцев, значительная часть которых также присоединилась к акции «Письмо Герою».

