Европейцы хотят сократить время перемещения войск до российской границы

Евросоюз хочет сократить время перемещения своих войск до границы с Россией с 45 до трех дней. Об этом пишет издание Financial Times (FT).
Авторы публикации указали на разрушающиеся мосты, сложную бюрократию и требующую ремонта инфраструктуру. Все это значительно затрудняет перемещение войск по территории Евросоюза.
«На сегодняшний день для перемещения армии из стратегических портов на западе в страны, граничащие с Россией или Украиной, потребуется около 45 дней... Они (европейские чиновники. — «Газета.Ru») заявили, что их цель — сократить это [время] до пяти или даже трех дней», — говорится в публикации.
До этого военблогер Юрий Подоляка говорил, что европейский план по размещению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в странах ЕС у границы с Россией может быть реализован, так как «украинским бандеровцам в условиях «новой Украины» придется наниматься в армии европейских стран.
При этом план ЕС разместить военных ВСУ в приграничных с Россией странах никак не согласуется с демилитаризацией Украины, считает военблогер.
17 ноября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил после окончания конфликта разместить украинских военнослужащих во всех странах Евросоюза, граничащих с Россией, отметив, что хотел бы начать с Литвы.
Ранее Каллас заявила, что представит план по ускорению военной мобильности в ЕС.