Европейцы хотят сократить время перемещения войск до российской границы

FT: ЕС хочет сократить время перемещения войск до границы с РФ с 45 до 3 дней
Jean-Francois Badias/AP

Евросоюз хочет сократить время перемещения своих войск до границы с Россией с 45 до трех дней. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

Авторы публикации указали на разрушающиеся мосты, сложную бюрократию и требующую ремонта инфраструктуру. Все это значительно затрудняет перемещение войск по территории Евросоюза.

«На сегодняшний день для перемещения армии из стратегических портов на западе в страны, граничащие с Россией или Украиной, потребуется около 45 дней... Они (европейские чиновники. — «Газета.Ru») заявили, что их цель — сократить это [время] до пяти или даже трех дней», — говорится в публикации.

До этого военблогер Юрий Подоляка говорил, что европейский план по размещению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в странах ЕС у границы с Россией может быть реализован, так как «украинским бандеровцам в условиях «новой Украины» придется наниматься в армии европейских стран.

При этом план ЕС разместить военных ВСУ в приграничных с Россией странах никак не согласуется с демилитаризацией Украины, считает военблогер.

17 ноября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил после окончания конфликта разместить украинских военнослужащих во всех странах Евросоюза, граничащих с Россией, отметив, что хотел бы начать с Литвы.

Ранее Каллас заявила, что представит план по ускорению военной мобильности в ЕС.

