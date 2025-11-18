В США указали на неэффективность истребителей Rafale для Украины

Обещанные Украине французские истребители Rafale уступают в боевых возможностях российским самолетам МиГ-31БМ и Су-57. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном декларацию о намерениях поставить Киеву до 100 истребителей Rafale до 100 истребителей Rafale F4 к 2035 году.

В настоящее время ВВС Украины эксплуатируют пять типов истребителей, в том числе советские Су-27 и Су-24М, МиГ-29А/УБ, а также F-16 американского производства и французские Dassault Mirage 2000. По мнению американских журналистов, поставки новых французских самолетов вряд ли способны повлиять на баланс сил на фронте.

Несмотря на то, что истребители Rafale находятся в одной ценовой категории с американскими истребителями пятого поколения F-35, они несопоставимо уступают им по характеристикам. Из-за этого Франция рекламирует эти самолеты в странах, таких как Индонезия и Египет, которые по политическим причинам не могут приобрести ни F-35, ни альтернативы из незападных государств.

Как отмечают в MWM, истребители четвертого поколения Rafale могут быть сопоставимы по характеристикам с российскими истребителями второго поколения Су-30, однако существенно уступают российским МиГ-31БМ и Су-57. При этом первое боевое применение этих самолетов во время конфликта Индии и Пакистана в мае 2025 года показало их уязвимость перед J-10C «4+ поколения» ВВС Пакистана — было сбито до четырех индийских Rafale.

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Dassault Rafale («Шквал») был разработан французской компанией Dassault Aviation и совершил первый полет в июле 1986 года. До настоящего времени изготовлено около 200 машин. При этом стоимость этого самолета составляет от $85 до 124 млн. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России усомнились, что Франция поставит Украине самолеты Rafale.